Дело о теракте возбуждено по факту убийства польскими наемниками жителя Курской области
13:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства польскими наемниками, входящими в состав вооруженных формирований Украины, мирного жителя в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.
По словам Петренко, в ходе работы с мирными жителями освобожденного села Плехово Курской области следователи получили информацию от одной из женщин об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. «Женщина сообщила, что польские наемники совершали обстрелы в жилом секторе села Плехово. В результате данных преступлений погиб брат ее супруга», — пояснили в СК.
Новости
- 13:32 07.04.2025
- Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии — Reuters
- 13:20 07.04.2025
- Замглавы Еврокомиссии пригрозил американским компаниям лишением европейских госзакупок
- 13:00 07.04.2025
- Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ
- 12:32 07.04.2025
- Пошлины Трампа навредят экономике и не принудят КНР к консультациям с США — МИД
- 12:20 07.04.2025
- 12% компаний в РФ нанимают на работу подростков
- 12:05 07.04.2025
- Еврокомиссия провалила экономическую политику ЕС — Сийярто
- 12:00 07.04.2025
- Военные РФ продвинулись вглубь Сумской области почти на 10 км — Марочко
- 11:32 07.04.2025
- Молдавия стоит на грани краха отношений с Россией — экс-премьер
- 11:20 07.04.2025
- Во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию — Путин
- 11:05 07.04.2025
- В РФ задержаны 15 человек за обеспечение работы узлов связи по подмене мошенниками номеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать