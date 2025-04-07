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Дело о теракте возбуждено по факту убийства польскими наемниками жителя Курской области

13:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства польскими наемниками, входящими в состав вооруженных формирований Украины, мирного жителя в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.

По словам Петренко, в ходе работы с мирными жителями освобожденного села Плехово Курской области следователи получили информацию от одной из женщин об убийстве ее родственника польскими наемниками, проходящими службу в вооруженных формированиях Украины. «Женщина сообщила, что польские наемники совершали обстрелы в жилом секторе села Плехово. В результате данных преступлений погиб брат ее супруга», — пояснили в СК.

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