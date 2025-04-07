Власти РФ делают все для минимизации последствий падения цен на нефть — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в мировой экономике в связи с падением цен на нефть весьма напряженная, российские власти делают все для минимизации ее последствий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, если наблюдать за ситуацией в мировой экономике, она весьма и весьма напряженная и полна негативными ожиданиями. И в экспертной среде, и среди игроков на рынках. Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и делают, и будут делать все для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международного экономического шторма для нашей экономики», — сказал представитель Кремля.

По данным биржи на 10:08 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 год.