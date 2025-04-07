Власти РФ делают все для минимизации последствий падения цен на нефть — Песков
14:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в мировой экономике в связи с падением цен на нефть весьма напряженная, российские власти делают все для минимизации ее последствий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, если наблюдать за ситуацией в мировой экономике, она весьма и весьма напряженная и полна негативными ожиданиями. И в экспертной среде, и среди игроков на рынках. Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и делают, и будут делать все для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международного экономического шторма для нашей экономики», — сказал представитель Кремля.
По данным биржи на 10:08 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 год.
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