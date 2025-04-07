Кремль не комментирует иск Роснано к Чубайсу
15:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест имущества бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса по иску компании.
Ранее Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства и иное имущество Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.
«Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не будем их комментировать», — сказал представитель Кремля.
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