Кремль не комментирует иск Роснано к Чубайсу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест имущества бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса по иску компании.

Ранее Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства и иное имущество Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.

«Это связано с судебными разбирательствами, и мы никоим образом не будем их комментировать», — сказал представитель Кремля.