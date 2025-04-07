ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на курском направлении
16:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 военнослужащих на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.
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