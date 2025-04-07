ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на курском направлении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 военнослужащих на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.