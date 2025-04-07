В РФ будут предоставлять отпуск для ухода за ранеными родственниками — бойцами СВО
16:12 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов СВО для ухода за ними. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно нововведениям, отпуск без сохранения зарплаты будет представляться на 35 дней в год. Его смогут получить члены семьи для ухода за родственниками — бойцами СВО, которые получили ранение, контузию или увечье при исполнении своих обязанностей, а также заболевание, связанное с прохождением службы. Работодатели будут обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления работника.
Кроме того, документ расширяет перечень категорий граждан, которые могут получить отпуск до 14 дней в год без сохранения зарплаты. Работодатель должен будет по требованию предоставлять его родителям, супругам и детям военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, связанного с прохождением службы.
НОВОСТИ
- 17:00 07.04.2025
- В Грузии запретят получать иностранные гранты без согласия правительства
- 16:32 07.04.2025
- Вагенкнехт выступила за возобновление поставок газа из РФ в качестве ответа на пошлины США
- 16:00 07.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на курском направлении
- 15:40 07.04.2025
- Маск: Не все американцы знают, что между США и Россией всего три километра
- 15:32 07.04.2025
- Кремль не комментирует иск Роснано к Чубайсу
- 15:12 07.04.2025
- ЦБ проявит осторожность в ДКП, чтобы период высокой инфляции не затянулся — Набиуллина
- 15:00 07.04.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Катериновка в ДНР
- 14:32 07.04.2025
- Власти РФ делают все для минимизации последствий падения цен на нефть — Песков
- 14:12 07.04.2025
- Путин поддерживает идею прекращения огня, но надо решить ряд вопросов — Песков
- 14:00 07.04.2025
- Киев за сутки 6 раз атаковал объекты энергетической инфраструктуры России — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать