В РФ будут предоставлять отпуск для ухода за ранеными родственниками — бойцами СВО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов СВО для ухода за ними. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, отпуск без сохранения зарплаты будет представляться на 35 дней в год. Его смогут получить члены семьи для ухода за родственниками — бойцами СВО, которые получили ранение, контузию или увечье при исполнении своих обязанностей, а также заболевание, связанное с прохождением службы. Работодатели будут обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления работника.

Кроме того, документ расширяет перечень категорий граждан, которые могут получить отпуск до 14 дней в год без сохранения зарплаты. Работодатель должен будет по требованию предоставлять его родителям, супругам и детям военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, связанного с прохождением службы.