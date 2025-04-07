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Вагенкнехт выступила за возобновление поставок газа из РФ в качестве ответа на пошлины США

16:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что Германия в качестве реакции на введенные США импортные пошлины должна возобновить поставки газа из России, углубить экономические отношения со странами БРИКС, а также освободиться от «цифровой и энергетической зависимости» от США.

На фоне обвала финансовых рынков Вагенкнехт предупредила о надвигающемся мировом экономическом кризисе и призвала к принятию комплексного пакета мер для стимулирования экономики ФРГ. «Фондовые рынки стремительно падают, и существует явная угроза мирового финансового кризиса», — заявила она новостному порталу t-online. В ответ на введенные США пошлины Вагенкнехт призвала к стратегической перестройке. Германия, по ее словам, должна углубить экономические отношения со странами БРИКС, освободиться от «цифровой и энергетической зависимости» от США и «снова начать получать трубопроводный газ из России».

Политик напомнила, что Германия приближается к третьему году рецессии подряд. Лидер BSW заявила, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые ведут коалиционные переговоры о формировании правительства, Фридрих Мерц и Ларс Клингбайль должны немедленно представить конкретный план по предотвращению экономического кризиса.

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