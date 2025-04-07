Вагенкнехт выступила за возобновление поставок газа из РФ в качестве ответа на пошлины США
16:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что Германия в качестве реакции на введенные США импортные пошлины должна возобновить поставки газа из России, углубить экономические отношения со странами БРИКС, а также освободиться от «цифровой и энергетической зависимости» от США.
На фоне обвала финансовых рынков Вагенкнехт предупредила о надвигающемся мировом экономическом кризисе и призвала к принятию комплексного пакета мер для стимулирования экономики ФРГ. «Фондовые рынки стремительно падают, и существует явная угроза мирового финансового кризиса», — заявила она новостному порталу t-online. В ответ на введенные США пошлины Вагенкнехт призвала к стратегической перестройке. Германия, по ее словам, должна углубить экономические отношения со странами БРИКС, освободиться от «цифровой и энергетической зависимости» от США и «снова начать получать трубопроводный газ из России».
Политик напомнила, что Германия приближается к третьему году рецессии подряд. Лидер BSW заявила, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые ведут коалиционные переговоры о формировании правительства, Фридрих Мерц и Ларс Клингбайль должны немедленно представить конкретный план по предотвращению экономического кризиса.
Новости
- 17:00 07.04.2025
- В Грузии запретят получать иностранные гранты без согласия правительства
- 16:12 07.04.2025
- В РФ будут предоставлять отпуск для ухода за ранеными родственниками — бойцами СВО
- 16:00 07.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на курском направлении
- 15:40 07.04.2025
- Маск: Не все американцы знают, что между США и Россией всего три километра
- 15:32 07.04.2025
- Кремль не комментирует иск Роснано к Чубайсу
- 15:12 07.04.2025
- ЦБ проявит осторожность в ДКП, чтобы период высокой инфляции не затянулся — Набиуллина
- 15:00 07.04.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Катериновка в ДНР
- 14:32 07.04.2025
- Власти РФ делают все для минимизации последствий падения цен на нефть — Песков
- 14:12 07.04.2025
- Путин поддерживает идею прекращения огня, но надо решить ряд вопросов — Песков
- 14:00 07.04.2025
- Киев за сутки 6 раз атаковал объекты энергетической инфраструктуры России — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать