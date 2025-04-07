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НОВОСТИ

В Грузии запретят получать иностранные гранты без согласия правительства

17:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициировала в парламенте внесение поправок в закон о грантах, согласно которым гражданин Грузии или организация, работающая в республике, не смогут получать такого рода денежные средства без предварительного согласия правительства. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия.

«Так как грант по своей природе является средством, переданным получателю безвозмездно, с целью укрепления суверенитета и безопасности государства, важным является внедрение правила согласия правительства Грузии или определенного им уполномоченного лица, либо органа, чтобы внешние силы не сумели профинансировать в нашей стране кампании по романтизации кидания коктейля Молотова, насильственные акции или другие деструктивные действия», — сказал он.

Политик подчеркнул, что новое правило выдачи грантов не будет касаться денег, выделенных на учебу или научную деятельность за рубежом, а также спортивным ассоциациям. Закон планируется принять в ускоренном режиме.

По словам Кирцхалии, за выделением грантов будет следить Антикоррупционное бюро при правительстве Грузии. В случае, если получатель без разрешения грузинских властей получит зарубежные деньги, он будет оштрафован в двойном размере гранта.

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