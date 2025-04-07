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Власти КНР наказали 2 тыс. человек за хищение средств на питание в школах Шаньси

18:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая выявили свыше 1,8 тыс. случаев мошенничества и растраты средств на питание в школах провинции Шаньси на севере страны. Как сообщила газета China Daily, антикоррупционный регулятор КНР подверг наказаниям и дисциплинарным взысканиям около 2 тыс. человек.

По сведениям издания, это также стало толчком к масштабным преобразованиям системы безопасности в соответствующей области и ужесточению финансового контроля в местных общеобразовательных учебных заведениях. В частности, в более чем 3,6 тыс. школах созданы родительские комитеты по контролю за питанием, а также введены меры по поощрению деятельности информаторов, сообщающих о фактах коррупции.

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