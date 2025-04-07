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Украине грозит переход на почасовую подачу тепла, если МВФ не выделит Киеву деньги на газ

19:20 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине необходимо срочно изыскать средства для закупки газа на следующий отопительный сезон, в противном случае стране грозит переход на почасовую подачу тепла. Об этом сообщает местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на сотрудника одной из энергетических компаний.

«Этот сценарий (почасовая подача — прим. ТАСС) ждет нас и по теплу, если не начать решать проблему. Правительство совместно с „Нафтогазом“ должно убедить МВФ урегулировать этот вопрос перед отопительным сезоном, иначе будет катастрофа», — приводит издание слова своего собеседника.

Ранее украинская версия издания Forbes сообщала, что для прохождения следующего отопительного сезона «Нафтогазу» необходимо закупить на внешних рынках 4,5 млрд кубометров газа, что по нынешним ценам обойдется более чем в $2 млрд. В свою очередь агентство РБК-Украина сообщало, что «Нафтогаз» уже просил МВФ выделить деньги на импорт газа, что было встречено представителями фонда с удивлением.

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