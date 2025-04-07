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Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза партии взрывчатки на границе с Польшей

20:40 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за пресечение таможней ввоза крупнейшей в истории республики партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщило агентство БелТА по итогам телефонного разговора президентов.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки. Ее накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям. Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — передает агентство со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

6 апреля белорусские таможенники пресекли ввоз 580 кг пентаэритриттетранитрата на автомобиле Mercedes. По данным Государственного таможенного комитета, ввезенная через белорусско-польскую границу взрывчатка далее должна была транспортироваться в Россию. Брестская таможня возбудила уголовное дело, водитель задержан. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

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