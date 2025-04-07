Йеменские хуситы заявили об атаке на два американских эсминца в Красном море
21:20 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками два американских эсминца в Красном море. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«Военно-морские и военно-воздушные силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море два американских эсминца. Для ударов использовались несколько крылатых ракет и беспилотников», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
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