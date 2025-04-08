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НОВОСТИ

Над Белгородской и Курской областями за ночь сбиты 23 беспилотника

09:00 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 — над территорией Курской области и 4 — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

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