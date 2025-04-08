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НОВОСТИ

Проекты на Сахалине важны для энергобезопасности Японии, участие в них сохранится — МИД

09:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии намерено сохранять участие в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности страны. Вместе с тем, как говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием «Синяя книга», Токио проводит политику по постепенному отказу от зависимости от РФ в энергетике.

«Проекты по разработке нефти и природного газа „Сахалин-1“ и „Сахалин-2“ являются важными для энергетической безопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», — отмечается в документе.

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