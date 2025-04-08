ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону у курских Гуева и Горналя

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины возле Гуева и Горналя Курской области пытаются выстроить эшелонированную оборону. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Противник пытается выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь, рассчитывая использовать высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениями наших штурмовых групп. Но наши бойцы на данном участке фронта смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские военные продолжают перемалывать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в направлении государственной границы.