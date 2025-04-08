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Рейсовый автобус опрокинулся в Ростовской области, есть пострадавшие

10:05 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся на автодороге в Аксайском районе Ростовской области. Есть пострадавшие, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

«Установлено, что 8 апреля на автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса Москва — Геническ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

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