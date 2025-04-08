Без повышения ключевой ставки инфляция «ударила» бы по кошелькам граждан сильнее — ЦБ
11:05 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если бы Банк России не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — сказала она.
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