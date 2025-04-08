США с союзниками чуть не довели до Третьей мировой — Медведев
11:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведение США и их союзниками необъявленной войны против России при формальном сохранении ядерного паритета чуть не привело к Третьей мировой войне. На это указал зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в 15-ю годовщину подписания в Праге Договора СНВ-III.
Договор, отметил замглавы СБ в своем телеграм-канале, «не привел к снижению риска ядерной войны». «Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов», — описал ситуацию Медведев.
«Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны», — подчеркнул он.
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