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НОВОСТИ

Доля безналичных платежей в России достигла 86% — Набиуллина

12:00 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России на сегодня достигает 86%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы видим, как выросла доля безналичных платежей и сейчас это без малого 86%», — отметила она, подчеркнув, что в России создана одна из самых современных в мире платежных систем, на успешное функционирование которой не повлияли даже беспрецедентные санкции.

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