Доля безналичных платежей в России достигла 86% — Набиуллина

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России на сегодня достигает 86%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы видим, как выросла доля безналичных платежей и сейчас это без малого 86%», — отметила она, подчеркнув, что в России создана одна из самых современных в мире платежных систем, на успешное функционирование которой не повлияли даже беспрецедентные санкции.