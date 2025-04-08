Goldman Sachs оценивает в 70% вероятность заключения мирного соглашения по Украине
12:05 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в настоящее время оценивает вероятность достижения договоренности о завершении конфликта на Украине в 70%. Об этом говорится в аналитической записке, которую банк разослал клиентам.
«Наше моделирование предполагает, что текущая рыночная оценка вероятности мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до около 70% в настоящее время», — приводит выдержку из документа агентство Reuters. По его информации, ценообразование облигаций сейчас свидетельствует о том, что вероятность достижения договоренности с момента избрания Дональда Трампа президентом США выросла примерно на 20 п. п. Тем не менее, по оценкам Goldman Sachs, на данный момент вероятность урегулирования конфликта немного снизилась по сравнению с февралем текущего года, когда она достигла пика в 76%.
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