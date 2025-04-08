В мире будет все больше стран с ядерными арсеналами — Медведев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка в мире такова, что оружие будет становиться год от года все более смертоносным, а число стран с ядерными арсеналами будет лишь увеличиваться. Это отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в 15-ю годовщину подписания в Праге Договора СНВ-III.

По оценке замглавы Совбеза, в ближайшие десятилетия «мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы».