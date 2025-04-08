В мире будет все больше стран с ядерными арсеналами — Медведев
12:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстановка в мире такова, что оружие будет становиться год от года все более смертоносным, а число стран с ядерными арсеналами будет лишь увеличиваться. Это отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в 15-ю годовщину подписания в Праге Договора СНВ-III.
По оценке замглавы Совбеза, в ближайшие десятилетия «мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы».
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