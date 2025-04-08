В России стартовала международная IT-олимпиада для школьников

11:55

Фото пресс-службы Сбера



В России дали старт международной IT-олимпиаде для школьников, в которой могут принять старшеклассники 14-18 лет из любой страны мира, вне зависимости от наличия навыков программирования. Регистрация на олимпиаду продлится до 18 апреля. Участники смогут получить новые знания и навыки в сфере искусственного интеллекта и погрузиться в мир цифровых технологий. Олимпиада проходит при поддержке правительства РФ, организатор – правительство Нижегородской области, Сбер – генеральный партнер.

«Информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Но это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живете в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас все получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю».

В начале олимпиады можно пройти тестирование по проверке уровня IT-знаний и по результату получить сертификат. До 18 апреля школьникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по кибербезопасности. Задачи сфокусированы на математической логике, основах алгоритмизации и программирования, анализе данных, обработке текста и построении простых моделей на основе искусственного интеллекта (AI).

Второй этап — командный полуфинал, в котором примут участие команды по 5 человек из тех, кто успешно прошел первый этап. Полуфинал пройдет с 23 по 25 апреля в формате Capture the flag (захват флага). «Флагом» выступает специальная строка кода, подтверждающая, что задание выполнено. Командам предложат набор задач различной сложности, к которым требуется найти и отправить ответ (флаг). Темами заданий станут AI и машинное обучение, криптоанализ, реверс-инжиниринг, веб-уязвимости, форензика (компьютерная криминалистика), алгоритмическое программирование.

100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале. Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в нижегородском кампусе «Школы 21» – школа цифровых технологий, где готовят цифровых инженеров. Награждение победителей олимпиады состоится на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Олимпиада проходит на образовательной платформе Международной школы программирования и математики «Алгоритмика» – технологического партнера олимпиады.

«IT-технологии – это инструмент цифровизации, который делает нашу жизнь удобнее, повышает экономическую эффективность. Но он не будет работать без «мозгов», которые умеют его грамотно применять, – подчеркнул заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. – В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные IT-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные IT-кадры – запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые несмотря на свой юный возраст уже демонстрируют такую заинтересованность в IT и высокий уровень компетенций, понимаем, что развитие отрасли – в надежных руках».