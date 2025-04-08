Замороженные западные активы в РФ нельзя разблокировать без оснований — Набиуллина

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замороженные в качестве зеркальных мер западные активы в РФ ни в коем случае нельзя разблокировать без появления оснований. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы приняли сразу зеркальные ответные меры и в сопоставимых суммах были заморожены активы, в основном это частные активы. Действительно, часть активов была продана, но это не массово. Принимались решения точечно, в тех случая, когда это было необходимо для развития производственной базы предприятий. Ответность мер нужно оставлять, аккуратно относиться и ни в коем случае не размораживать эти активы до того, как появятся основания», — сказала она.