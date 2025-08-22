США повышают риск геополитического конфликта в Арктике — эксперт КНР
11:00 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты все активнее стремятся обеспечить свое доминирование в Арктике, что повышает риск конфликта в этом регионе. Такую точку зрения высказал заместитель главы академического комитета Шанхайского центра стратегических и международных исследований Тихоокеанского региона Чжан Яо.
«Поскольку США все в большей мере рассматривают Арктику как арену соперничества великих держав, все больше полагаясь на военные средства для сохранения своего господства, регион постепенно становится новой горячей точкой геополитического противостояния. Это усилило напряженность и повысило риск конфликта», — пишет он в статье, опубликованной в газете Global Times.
По словам эксперта, американские власти все более склонны рассматривать в качестве собственной «гегемонистской вотчины» Арктику, которая на самом деле «не относится к частному владению» Соединенных Штатов. Он напомнил, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву и прочим международным договорам, Китай и все другие страны имеют право проводить в этой части планеты научные исследования и осуществлять прочие виды деятельности, однако чрезмерная реакция США на активность КНР и других государств в регионе «в конечном итоге отражает классическое гегемонистское мышление» Вашингтона.
Чжан Яо отметил, что американская администрация делает все больший акцент на милитаризации Арктики, где присутствие и деятельность России с КНР рассматривается Соединенными Штатами в качестве угрозы. В частности, эксперт указывает на участившиеся военные маневры Пентагона в этом регионе, в то же время Вашингтон продолжает «раздувать так называемую китайскую угрозу». Замглавы комитета обратил внимание, что Аляска «стала одной из важнейших военных баз» США с передовыми вооружениями, что приводит к «усугублению конфронтации НАТО и РФ».
