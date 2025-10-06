Кремль считает огульными заявления в ЕС о связях полетов дронов с РФ — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран ЕС, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связывающих с Москвой необычные полеты беспилотников в различных частях Европы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию, — заметил представитель Кремля. — Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся».