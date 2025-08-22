Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
12:20 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России удалось избежать крупных лесных пожаров в 2025 году, при этом были трудности лишь в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
«Да, были трудности по Забайкальскому краю, но в целом по стране не дали возможность развиться большим лесным пожарам. Мы считаем, что это есть определенная заслуга, не только наша, но и природы в том числе», — сказал он.
