Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы

10:35

В Москве второй год подряд организуют летнюю досуговую программу для детей из семей участников специальной военной операции. Нынешним летом им предложили занятия по 3D-моделированию, робототехнике, созданию мультфильмов, а также провели экскурсии. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, все это время с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники. "По-настоящему запоминающимся событием для детей стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Ребята прогулялись по нейронному лесу, проверили свой эмоциональный интеллект и смогли изучить организм с помощью интерактивных элементов в музее человеческого тела", – сообщила заммэра.

Летняя программа для ребят из семей участников СВО 7-17 лет была устроена на базе центра творчества «На Вадковском» департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Она включала несколько блоков: творческие мастер-классы, спортивные, научно-технические и музыкальные занятия, а также культурно-досуговые мероприятия.

В августе участники программы побывали в интеллектуально-выставочном пространстве «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе.