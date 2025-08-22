0
0
234
НОВОСТИ

Очередь легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии за месяц выросла в 13 раз

12:32 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь из легковых автомобилей, ожидающих въезда в Польшу из Белоруссии, за прошедший месяц выросла в 13 раз. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

«Очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска „Тересполь“ („Брест“) с 22 июля выросла с 350 до 4 630 единиц. Несмотря на огромное количество легкового транспорта, в течение всего месяца сопредельная сторона оформляла в среднем 34% авто от нормы», — говорится в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:32 22.08.2025
Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
0
78
14:12 22.08.2025
Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
0
126
14:00 22.08.2025
Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
0
147
13:32 22.08.2025
Правительство поддержало идею запретить продажу табака на остановках
0
168
13:25 22.08.2025
Сбер: В российском общепите зафиксирован рекордный чек — 4,8 млн рублей
0
216
13:20 22.08.2025
Под Калининградом столкнулись электропоезд и микроавтобус, один человек погиб
0
182
13:05 22.08.2025
ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР
0
227
13:00 22.08.2025
Бельгия практически удвоит свою армию для участия в крупных военных конфликтах
0
204
12:20 22.08.2025
Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
0
238
12:05 22.08.2025
Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
0
266

Возврат к списку