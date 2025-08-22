Очередь легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии за месяц выросла в 13 раз

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь из легковых автомобилей, ожидающих въезда в Польшу из Белоруссии, за прошедший месяц выросла в 13 раз. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

«Очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска „Тересполь“ („Брест“) с 22 июля выросла с 350 до 4 630 единиц. Несмотря на огромное количество легкового транспорта, в течение всего месяца сопредельная сторона оформляла в среднем 34% авто от нормы», — говорится в тексте.