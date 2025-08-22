0
0
181
НОВОСТИ

ФСБ задержала в ДНР агентов разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников

11:05 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников. Один из задержанных в 2023 году выяснял в Москве место проживания российского журналиста, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Донецкой Народной Республики пресечена деятельность агентурной группы Главного управления разведки Минобороны Украины в составе двух граждан России 1987 и 1997 годов рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, они также готовили теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО. Один из задержанных в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста. Имени журналиста в ФСБ не назвали.

«Фигуранты дают признательные показания», — отметили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 22.08.2025
Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
0
36
12:05 22.08.2025
Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
0
80
12:00 22.08.2025
На Украине хотят сажать в тюрьму на срок до 3 лет за попытку бегства из страны
0
98
11:50 22.08.2025
Сбер завершил выплату крупнейших в истории банка дивидендов
0
129
11:32 22.08.2025
Суд в США потребовал закрыть тюрьму для нелегалов «Аллигаторовый Алькатрас» — NYT
0
140
11:20 22.08.2025
«Врата ада» будут открыты для ХАМАС в Газе, пока радикалы не примут условия Израиля — МО
0
169
11:00 22.08.2025
США повышают риск геополитического конфликта в Арктике — эксперт КНР
0
192
10:35 22.08.2025
Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы
0
193
10:32 22.08.2025
В Пхеньяне откроют мемориал в честь участников операции в Курской области — Ким Чен Ын
0
215
10:20 22.08.2025
С краснолиманского направления в тыл сбежало командование «Азова»* — Кимаковский
0
238

Возврат к списку