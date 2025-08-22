ФСБ задержала в ДНР агентов разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников
11:05 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников. Один из задержанных в 2023 году выяснял в Москве место проживания российского журналиста, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территории Донецкой Народной Республики пресечена деятельность агентурной группы Главного управления разведки Минобороны Украины в составе двух граждан России 1987 и 1997 годов рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, они также готовили теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО. Один из задержанных в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста. Имени журналиста в ФСБ не назвали.
«Фигуранты дают признательные показания», — отметили в ЦОС.
