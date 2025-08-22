«Врата ада» будут открыты для ХАМАС в Газе, пока радикалы не примут условия Израиля — МО

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Врата ада» откроются для палестинского радикального движения ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока радикалы не согласятся на условия Израиля и не освободят всех заложников. С таким предупреждением выступил глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац.

«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение», — написал он в соцсети X, комментируя решение властей еврейского государства утвердить армейские планы по разгрому радикального движения в Газе.

«Если они [ХАМАС] не согласятся, Газа — столица ХАМАС — станет Рафахом и Бейт-Хануном (города, где уже проводили операции израильские военные — прим. ТАСС)», — добавил Кац.