«Врата ада» будут открыты для ХАМАС в Газе, пока радикалы не примут условия Израиля — МО
11:20 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Врата ада» откроются для палестинского радикального движения ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока радикалы не согласятся на условия Израиля и не освободят всех заложников. С таким предупреждением выступил глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац.
«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение», — написал он в соцсети X, комментируя решение властей еврейского государства утвердить армейские планы по разгрому радикального движения в Газе.
«Если они [ХАМАС] не согласятся, Газа — столица ХАМАС — станет Рафахом и Бейт-Хануном (города, где уже проводили операции израильские военные — прим. ТАСС)», — добавил Кац.
НОВОСТИ
- 12:20 22.08.2025
- Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
- 12:05 22.08.2025
- Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
- 12:00 22.08.2025
- На Украине хотят сажать в тюрьму на срок до 3 лет за попытку бегства из страны
- 11:50 22.08.2025
- Сбер завершил выплату крупнейших в истории банка дивидендов
- 11:32 22.08.2025
- Суд в США потребовал закрыть тюрьму для нелегалов «Аллигаторовый Алькатрас» — NYT
- 11:05 22.08.2025
- ФСБ задержала в ДНР агентов разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников
- 11:00 22.08.2025
- США повышают риск геополитического конфликта в Арктике — эксперт КНР
- 10:35 22.08.2025
- Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы
- 10:32 22.08.2025
- В Пхеньяне откроют мемориал в честь участников операции в Курской области — Ким Чен Ын
- 10:20 22.08.2025
- С краснолиманского направления в тыл сбежало командование «Азова»* — Кимаковский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать