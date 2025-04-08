47 террористических преступлений с участием молодых людей предотвратили в РФ с начала года

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы предотвратили с начала года 47 террористических преступлений в России, совершенных с участием молодых людей и подростков. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, проводя заседание НАК по теме совершенствования системы подготовки специалистов к решению задач в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодежной среде.

«С начала этого года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовку которых осуществляли лица указанной категории, большинство из них являлись подростками», — привели слова Бортникова в информационном центре НАК.

«За последние три года задержаны более 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов, международных террористических организаций и движений, в том числе таких как „Колумбайн“* и „Маньяки. Культ убийств“,** — отметил он.





Решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 г. движение «Колумбайн»* признано террористическим. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 16 марта 2023 г. международное движение «Маньяки: культ убийц»** признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.