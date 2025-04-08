Арсеналы других стран должны учитываться в разговоре с США о ядерной безопасности — Песков
14:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При разговоре о контроле над вооружениями с США невозможно абстрагироваться от ядерных арсеналов других стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах СНВ-4.
«Я напомню вам в свое время сделанное заявление и президента РФ, и министра иностранных дел. Наши эксперты говорили об изменившихся условиях, что в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно и обсуждать можно только все в комплексе», — сказал Песков.
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