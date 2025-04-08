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НОВОСТИ

ГД запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в РФ

16:00 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий новые ограничения для иноагентов, в том числе полный запрет для таких лиц на участие в просветительской и образовательной деятельности в РФ.

Документ был внесен в Думу группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым в январе. Изменениями дополняется закон «Об образовании в РФ». В частности, иноагентам запрещается заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только в отношении детей, как это действует сегодня, но и в отношении взрослых. Кроме того, закон дополняется нормой о том, что действие лицензии на осуществление образовательной деятельности «прекращается при включении лицензиата в реестр иностранных агентов». Корреспондирующие изменения вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

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