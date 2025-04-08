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НОВОСТИ

ГД разрешила в течение года исполнять решение о призыве в армию

17:00 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, новыми нормами дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе». Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва, с учетом сверки данных воинского учета. Речь идет о случаях, когда решение в отношении призывника было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в период призыва.

Как уточнил в беседе с журналистами Картаполов, новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования закона. «На осенний призыв 2024 года они не распространяются. Они будут распространяться на призыв весенний, который сейчас идет», — подчеркнул Картаполов.

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