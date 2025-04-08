РФ должна сохранить низкие цены на электроэнергию — Мишустин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на электроэнергию в России одна из самых низких в мире, это преимущество нужно сохранять. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

«Сейчас цена киловатт-часа в России одна из самых низких в мире. И, конечно, наша задача сохранить это важное преимущество для граждан и для бизнеса», — отметил он.