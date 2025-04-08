Выпускники московских колледжей получат возможность поступить в вузы без ЕГЭ
17:02 08.04.2025
В 2025 году московских школьников будут зачислять в городские колледжи по всем специальностям на основании первичных баллов Основного государственного экзамена (ОГЭ) только двух экзаменов - по русскому языку и математике. Столичный Департамент образования и науки принял и обнародовал соответствующие нормативно-правовые акты, необходимые для исполнение федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Для сдачи только двух обязательных экзаменов, абитуриентам колледжей необходимо до 15 мая на портале mos.ru изменить выбор ОГЭ с четырех до двух предметов.
Кроме того, количество бюджетных мест в московских колледжах увеличится на 10 тыс. – учиться в них теперь смогут 37 тыс. человек.
А после окончания колледжа его выпускники смогут получить высшее образование без экзаменов, поступив на факультет, соответствующий специальности, полученной в среднепрофессиональном учебнов заведениии. При этом поступить в вуз они могут по внутренним экзаменам учреждения для абитуриентов со средним профессиональным образованием. Для участия в общем конкурсе выпускники колледжей должны будут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - для подготовки к нему в колледжах будут организованы бесплатные городские курсы.
Школьники, планирующие продолжить обучение в 10 классе, а не в колледже, будут сдавать в рамках ОГЭ четыре экзамена: по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.
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