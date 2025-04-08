Ректор ПсковГУ Ильина задержана по уголовному делу о мошенничестве

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали ректора ПсковГУ Наталью Ильину, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ректор ПсковГУ задержана», — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание за такое деяние предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

ПсковГУ — ведущий вуз Псковской области, в котором обучаются более 10 тыс. студентов.