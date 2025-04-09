За ночь над регионами РФ сбиты 158 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 67 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 15 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия-Алания, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 10 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Пензенской области, по 1 БПЛА — над территориями Саратовской, Орловской областей и Ставропольского края, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 6 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сказали в ведомстве.