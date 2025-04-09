Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области. Об этом сообщил адвокат Ефремова Юрий Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — сказал он.