Китай не посылал военнослужащих для участия в украинском конфликте — МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста.