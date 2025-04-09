Китай не посылал военнослужащих для участия в украинском конфликте — МИД
11:05 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста.
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