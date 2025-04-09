США не смогут победить Китай в торговой войне — CNN

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вряд ли смогут одержать победу над Китаем в торговой войне. Такое мнение выразила телекомпания CNN.

По ее информации, Пекин в настоящее время «демонстрирует все признаки того, что он думает, что может превзойти [президента США Дональда] Трампа в их столкновении, к которому он готовился годами». Телеканал также выразил сомнение в том, что Трамп и его администрация осознают «насколько Китай устойчив и как больно может ударить по американским потребителям».

CNN считает, что перспективы заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, как во время первого президентского срока Трампа, кажутся мрачными и отдаленными, а надежда республиканца на то, что хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином позволят ему заставить Китай отказаться от своих позиций, не оправдается.

По оценкам телеканала, хозяин Белого дома своими действиями спровоцировал «прямое столкновение с единственным государством, которое может победить США в торговой войне», что знаменует «кульминацию более чем десятилетнего ухудшения отношений». CNN полагает, что эта «мрачная веха в дипломатических отношениях» может стать определяющей для всего XXI века и спровоцировать «крах долгосрочного проекта США по предотвращению перерастания напряженности в полномасштабную торговую войну — или, возможно, что-то худшее — между двумя гигантами».