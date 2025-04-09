0
0
102
НОВОСТИ

Вашингтон сократил помощь Киеву — главком ВСУ

13:05 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина стала получать меньше помощи от США, принимая поддержку преимущественно от европейских стран. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», — сказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег».

По мнению Сырского, в случае полной остановки помощи со стороны американцев Украине надо будет «рассчитывать на собственные силы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 09.04.2025
Франция усугубляет и без того испорченные отношения с РФ — Песков
0
12
13:20 09.04.2025
За 2024 год число многодетных семей в России выросло на 1,1% — Котяков
0
58
13:00 09.04.2025
«Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ — опрос
0
116
12:32 09.04.2025
Индия одобрила закупку у Франции 26 палубных истребителей Rafale Marine на сумму $7,6 млрд
0
192
12:20 09.04.2025
Службу занятости надо осовременить под вызовы времени — Мишустин
0
210
12:05 09.04.2025
Более 70% американцев опасаются резкого роста цен из-за импортных пошлин Трампа — опрос
0
216
12:00 09.04.2025
Китай не смирится с американской политикой травли, почва для диалога отсутствует — МИД
0
228
11:32 09.04.2025
США не смогут победить Китай в торговой войне — CNN
0
274
11:20 09.04.2025
ХАМАС считает предложения по прекращению огня в Газе неполноценными
0
268
11:05 09.04.2025
Китай не посылал военнослужащих для участия в украинском конфликте — МИД
0
314

Возврат к списку