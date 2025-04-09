Вашингтон сократил помощь Киеву — главком ВСУ
13:05 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина стала получать меньше помощи от США, принимая поддержку преимущественно от европейских стран. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
«Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», — сказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег».
По мнению Сырского, в случае полной остановки помощи со стороны американцев Украине надо будет «рассчитывать на собственные силы».
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