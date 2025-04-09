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НОВОСТИ

За 2024 год число многодетных семей в России выросло на 1,1% — Котяков

13:20 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число многодетных семей в России за прошлый год выросло на 1,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на коллегии Минтруда.

«Особое внимание в нашей с вами работе [уделяется] работе с многодетными семьями. В прошлом году нам удалось сохранить позитивную тенденцию — число третьих и последующих детей увеличилось на 1,1% к предыдущему году, и социологические опросы показывают, что все больше россиян считают идеальной моделью семьи именно многодетную семью», — сказал он.

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