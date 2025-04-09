Франция усугубляет и без того испорченные отношения с РФ — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание сотрудницы МИД РФ в аэропорту Парижа еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал данные действия по отношению к российским дипломатам недопустимыми.

«Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», — отметил он.