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Франция усугубляет и без того испорченные отношения с РФ — Песков

13:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание сотрудницы МИД РФ в аэропорту Парижа еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал данные действия по отношению к российским дипломатам недопустимыми.

«Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», — отметил он.

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