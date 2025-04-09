Франция усугубляет и без того испорченные отношения с РФ — Песков
13:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержание сотрудницы МИД РФ в аэропорту Парижа еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал данные действия по отношению к российским дипломатам недопустимыми.
«Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», — отметил он.
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