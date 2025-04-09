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Андрей Воробьев рассказал о модернизации здравоохранения в Подмосковье

13:40 09.04.2025

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Развитие и модернизация системы здравоохранения в Московской области было и остается одним из приоритетных направлений в работе региональной власти. О том, как ведется эта работа, губернатор Андрей Воробьёв рассказал в интервью изданию «Ведомости», сообщает пресс-служба губернатора.

В регионе продолжается строительство современных и высокотехнологичных больниц. Один из наиболее свежих и ярких примеров – открытие Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Здесь собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения со всей страны и оснастили клинику по последнему слову техники. Дети со всей России могут получать лучшую медицинскую помощь бесплатно.

«Мы видим много спасенных нашими врачами жизней – это тяжелая и ответственная работа. Благодаря поддержке президента создали в Подмосковье современный детский центр им. Л.М.Рошаля. География пациентов широкая, 76 регионов. Всего за восемь месяцев лечение в стационаре прошли свыше 13 000 детей, врачи выполнили порядка 6800 операций. Консультации в КДЦ получили еще более 69 000 ребятишек. Помимо этого больница является главным центром детской телемедицины Подмосковья, врачи помогают докторам из других больниц в особо сложных случаях, почти 8500 таких консультаций уже проведено», - рассказал Воробьёв.

Губернатор также напомнил, что Подмосковье получило поддержку президента в реализации еще двух флагманских медицинских центров, но уже для взрослых. В скором времени они появятся в Мытищах и в Балашихе. Здесь тоже будут самые передовые методики, новейшее оборудование, лучшие врачи.

«Стройка в Балашихе началась год назад, большой госпиталь с региональным сосудистым центром заработает в I квартале 2028 г. Это масштабный проект: свыше 160 000 кв. м. Работа кипит. Больницу ждут порядка 1,3 млн. жителей всего восточного направления Подмосковья, включая Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Ногинск, Павловский Посад. Чтобы обеспечить работу больницы, привлечем более 3000 специалистов, в том числе 700 врачей», - сообщил глава Подмосковья.

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Фото пресс-службы правительства Московской области
В Мытищах будет реализован не менее масштабный проект – строительство стационара на 786 коек с перинатальным центром, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии. Кроме Мытищ, сюда смогут обращаться жители Пушкина, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязина, Лобни, Ивантеевки – всего более 1 млн. человек. Планируется, что уже в 2030 г. новый медицинский центр смог принять своих первых пациентов.

Впрочем, как отметил Андрей Воробьёв, новые стены и суперсовременное оборудование в одиночку качественную медицинскую помощь не обеспечат. Нужны квалифицированные врачи. Губернатор признал, что сегодня педиатры, терапевты, узкие специалисты крайне загружены. В день они принимают от 30 до 45 человек. Во-первых, это колоссальная нагрузка. А во-вторых, не все пациенты могут записаться на приём. Частично снять проблему помогут современные технологии.

«Мы изучили международный опыт, и мы видим, что, например, в здравоохранении очень заметна доля телемедицины. Во многих странах она доходит уже до 20% – это минимум, а норма уже 25–30%. Что это значит? Все справки оформляются, первичная консультация осуществляются по телемедицине. Но это не исключает личный осмотр там, где врач видит в этом необходимость. Но консультация пациента врачом – это лишь одно направление телемедицины. Второе – это формат взаимодействия врачей между собой. Когда у нас в отдаленном, допустим, регионе N делается сложная операция, есть опция выйти на федеральный институт и получить консультацию специалиста. Это всегда преимущество. И третье слагаемое телемедицины – это все, что связано со справками и документами. Например, открыть больничный по телемедицине нельзя. А вот закрыть можно. Или получить ряд других справок в системе ЕМИАС. Если перевести в цифру все, что касается различного документооборота, это тоже даст результат», - сказал Андрей Воробьёв.

По словам губернатора, использование телемедицинских технологий даёт приличный эффект. Уже сегодня 10% приемов можно проводить дистанционно. Но пока это касается только частных клиник.

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