Граждан Китая власти страны предупредили о повышенном уровне опасности при поездках в США - СМИ
19:00 09.04.2025 Источник: Интерфакс
Власти Китая предупредили граждан страны о повышенном уровне опасности при поездках в США, сообщает в среду издание The Global Times со ссылкой на министерство культуры и туризма КНР.
В ведомстве указали, что перед планированием поездки необходимо "внимательно оценить риски и проявить осторожность" во время путешествия.
В министерстве добавили, что повысили уровень риска ввиду ухудшения экономических и торговых отношений между США и Китаем, а также из-за ситуации в сфере безопасности в США.
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