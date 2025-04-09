Граждан Китая власти страны предупредили о повышенном уровне опасности при поездках в США - СМИ

19:00 Источник: Интерфакс

Власти Китая предупредили граждан страны о повышенном уровне опасности при поездках в США, сообщает в среду издание The Global Times со ссылкой на министерство культуры и туризма КНР.

В ведомстве указали, что перед планированием поездки необходимо "внимательно оценить риски и проявить осторожность" во время путешествия.

В министерстве добавили, что повысили уровень риска ввиду ухудшения экономических и торговых отношений между США и Китаем, а также из-за ситуации в сфере безопасности в США.