Китай доминирует в индустрии дронов - адмирал ВС США Сэм Папаро

19:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай господствует в сфере развития и производства беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение высказал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США INDOPACOM (US Indo-Pacific Command) адмирал Сэм Папаро.

«Китай доминирует в индустрии дронов», — сказал адмирал на слушаниях в Палате представителей американского Конгресса. По словам Папаро, мощностей КНР хватает для того, чтобы производить любое необходимое количество БПЛА, в том числе для военных нужд.

В этой связи адмирал заявил, что США необходимо предпринять все необходимое для того, чтобы страна не зависела от Китая в вопросе приобретения дронов, поскольку Вашингтон намерен проводить политику сдерживания Пекина.