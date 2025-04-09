Китай доминирует в индустрии дронов - адмирал ВС США Сэм Папаро
19:31 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай господствует в сфере развития и производства беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение высказал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США INDOPACOM (US Indo-Pacific Command) адмирал Сэм Папаро.
«Китай доминирует в индустрии дронов», — сказал адмирал на слушаниях в Палате представителей американского Конгресса. По словам Папаро, мощностей КНР хватает для того, чтобы производить любое необходимое количество БПЛА, в том числе для военных нужд.
В этой связи адмирал заявил, что США необходимо предпринять все необходимое для того, чтобы страна не зависела от Китая в вопросе приобретения дронов, поскольку Вашингтон намерен проводить политику сдерживания Пекина.
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