Министр финансов США не считает, что идет торговая война с Китаем

21:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не считает нынешнюю эскалацию в отношениях с Китаем торговой войной.

«Я бы не стал называть это торговой войной, но я говорю, что Китай пошел на эскалацию, и президент [США Дональд] Трамп очень мужественно отреагировал на это. И мы собираемся работать над решением [этой проблемы] с нашими торговыми партнерами», — сказал глава Минфина во время общения с журналистами в Белом доме.

«Увидим, что предпримет Китай. Но в чем я уверен, так это в том, что действия КНР скажутся на их экономике гораздо сильнее, чем на нашей», — пояснил Бессент.