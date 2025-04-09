Министр финансов США не считает, что идет торговая война с Китаем
21:46 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не считает нынешнюю эскалацию в отношениях с Китаем торговой войной.
«Я бы не стал называть это торговой войной, но я говорю, что Китай пошел на эскалацию, и президент [США Дональд] Трамп очень мужественно отреагировал на это. И мы собираемся работать над решением [этой проблемы] с нашими торговыми партнерами», — сказал глава Минфина во время общения с журналистами в Белом доме.
«Увидим, что предпримет Китай. Но в чем я уверен, так это в том, что действия КНР скажутся на их экономике гораздо сильнее, чем на нашей», — пояснил Бессент.
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