0
0
56
НОВОСТИ

Трамп допустил сокращение численности войск США в Европе

09:05 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численного контингента своих вооруженных сил в Европе.

Главу государства спросили, есть ли у него планы по сокращению численности американских войск в Европе. «Хорошо. Я имею в виду, это зависит [от ситуации]. Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций [от Европы], от Южной Кореи тоже. Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим, не связанных с торговлей, но я думаю, что мы сделаем ее частью [торговых переговоров], потому что это логично, было бы неплохо завернуть все в один пакет для каждой страны», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 10.04.2025
США проиграли РФ в конфликте на Украине, переоценив свои силы — Карлсон
0
24
09:00 10.04.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 42 украинских БПЛА
0
87
22:10 09.04.2025
Сделка по американским активам TikTok снята с повестки дня в обозримом будущем - Fox Business
0
837
21:46 09.04.2025
Министр финансов США не считает, что идет торговая война с Китаем
0
820
21:10 09.04.2025
Решение о присутствии войск США в Европе будет приниматься с учетом переговоров с РФ по Украине - Пентагон
0
889
20:55 09.04.2025
В отношении ряда стран США откладывают введение дополнительных пошлин на 90 дней
0
897
20:38 09.04.2025
Трамп: Я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно
0
1048
19:31 09.04.2025
Китай доминирует в индустрии дронов - адмирал ВС США Сэм Папаро
0
940
19:00 09.04.2025
Граждан Китая власти страны предупредили о повышенном уровне опасности при поездках в США - СМИ
0
986
18:50 09.04.2025
Представитель США на торговых переговорах: Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией
0
1054

Возврат к списку