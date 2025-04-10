Трамп допустил сокращение численности войск США в Европе
09:05 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численного контингента своих вооруженных сил в Европе.
Главу государства спросили, есть ли у него планы по сокращению численности американских войск в Европе. «Хорошо. Я имею в виду, это зависит [от ситуации]. Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций [от Европы], от Южной Кореи тоже. Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим, не связанных с торговлей, но я думаю, что мы сделаем ее частью [торговых переговоров], потому что это логично, было бы неплохо завернуть все в один пакет для каждой страны», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
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