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США проиграли РФ в конфликте на Украине, переоценив свои силы — Карлсон

09:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты проиграли России в конфликте на Украине, поскольку переоценили свои силы. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.

«Итак, в головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух — мы переоцениваем свои силы», — отметил журналист.

Карлсон сравнил действия США с разведенным 60-летним мужчиной, пытающимся ухаживать за молодыми женщинами, не понимая, что те считают это абсурдным. «Такое может происходить и на уровне наций: вы думаете, что можете влиять на события, на которые у вас на самом деле нет сил. Это называется гордыня, и именно так разрушаются империи, а народы исчезают. И я действительно боюсь этого. Почему мы не можем признать, что не смогли выиграть обычную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи? Может быть, нам стоит немного скорректировать свои ожидания?» — задался вопросом он.

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