США уничтожили Украину, в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира — Карлсон

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты уничтожили Украину, и в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.

«Эту войну [на Украине] вели США — американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ — все они управляли войной против России. Это никогда не было связано с Украиной. Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт в том, что эту страну заселят выходцы из стран третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы просто уничтожили Украину», — подчеркнул журналист.

По словам Карлсона, «никому нет до этого дела», поскольку «это была война против России».